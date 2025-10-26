پخش زنده
در پی پخش زنده مسابقات پارا وزنه برداری قهرمانی جهان در شبکه ورزش ، جلیل کوهپایه زاده رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و توان یابان طی نامهای خطاب به پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما، از این اقدام قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و توان یابان در این نامه ضمن تأکید بر اهمیت رسانه ملی در انعکاس رویدادهای ورزشی، پوشش مستقیم رقابتهای جهانی پاراوزنه برداری و لیگ باشگاهی بوچیا از شبکه ورزش که همزمان با ایام هفته تربیت بدنی و ورزش پخش شد، جلوهای روشن از اهتمام آن سازمان به توسعه فرهنگ ورزش دانست.
جلیل کوهپایه زاده با اشاره به نقش کلیدی و تلاشهای ارزنده سینا معتضدی مدیریت شبکه ورزش و همکاران شان در تحقق این اهداف که با تولید برنامههای تخصصی، اطلاع رسانی سریع، دقیق و صحیح همراه بود، گفت: این اقدام ارزشمند و تأثیرگذار در توسعه و ترویج ورزش جانبازان و توان یابان، نه تنها موجب شادی و دلگرمی جامعه ورزش و افراد دارای معلولیت شد بلکه رضایت و استقبال پرشور مخاطبان این حوزه را نیز در پی داشت.