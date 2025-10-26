به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حمید قاسمی‌زاده هنرمند خراطی استان بیش از ۵ سالی است که با بهره‌گیری از هنر منبت، مشبک، معرق و خراطی احجام چوبی تولید می‌کند.

احجام چوبی شامل ظرف و ظروف و مجسمه‌های تزیینی و کاربردی است.

این هنرمند در جشنواره بین‌المللی صنایع دستی فجر سال گذشته که با شرکت ۴۰۰ اثر از ۱۳۰ هنرمند جهان حضور داشت، کاسه تراشی همراه با طرح دالبری یکی از آثار برگزیده این هنرمند است.

خراطی هنر نقش بر چوب است و از هنر‌های قدیم چوبی محسوب می‌شود.