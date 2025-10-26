



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر ناصر ملک‌پور، رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌ها،ی معاونت درمان وزارت بهداشت در اجلاس معاونان درمان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور اعلام کرد: بیماری‌های قلبی‌عروقی نخستین عامل مرگ‌ومیر در جهان به شمار می‌روند و حدود یک‌سوم کل مرگ‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.

وی با بیان اینکه در ایران نیز ۴۶ درصد از کل مرگ‌ها ناشی از بیماری‌های قلبی‌عروقی است، افزود: در میان این موارد، سکته قلبی با سهم ۲۴ درصدی بیشترین آمار را دارد و متأسفانه به دلیل شرایط جمعیتی و اجتماعی، این روند رو به افزایش است.

دکتر ملک‌پور اظهار داشت: با وجود اجرای برنامه ملی مدیریت سکته قلبی در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، تجهیز مراکز درمانی و تدوین بسته‌های حمایتی در قالب برنامه ۲۴۷، هنوز از اهداف پیش‌بینی‌شده فاصله وجود دارد و پیشنهادها و انتقادات سازنده می‌تواند در تحقق اهداف علمی و اجرایی این برنامه مؤثر باشد.



وی با اشاره به آمارهای ملی تصریح کرد: میانگین سنی بروز سکته حاد قلبی در ایران بین ۶۰ تا ۷۰ سال تخمین زده می‌شود، اما در سال‌های اخیر شاهد کاهش سن ابتلا به این بیماری هستیم.

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌ها ادامه داد: تعداد اقدامات درمانی PCI در کشور سالانه حدود ۲۷ هزار و ۲۰۰ مورد است و زمان متوسط انجام این اقدام درمانی بین ۶۰ تا ۹۰ دقیقه می‌باشد.

او افزود: در حال حاضر، ۱۱ هزار و ۱۴۶ تخت فعال تخصصی قلب و ۱۱۲ مرکز مجهز به کت‌لب در کشور فعالیت دارند.



دکتر ملک‌پور در ادامه به نقاط قوت برنامه ملی مدیریت سکته قلبی اشاره کرد و گفت: وجود شناسنامه و راهنمای خدمات استاندارد، بهبود هماهنگی میان اورژانس، بیمارستان‌ها و معاونت‌های درمان دانشگاهی، تأمین پایدار داروهای حیاتی با همکاری معاونت غذا و دارو، ایجاد نظام پایش عملکرد مراکز درمانی از طریق سامانه سپاس، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای تیم‌های درمانی، اصلاح تعرفه‌ها و بهبود پوشش بیمه‌ای خدمات درمانی و دارویی از جمله دستاوردهای مهم اجرای این برنامه است.



وی افزود: به‌ویژه پوشش بیمه‌ای داروی حیاتی تنکتپلاز (Tenecteplase) نقش بسزایی در ارتقای خدمات درمانی بیماران قلبی داشته و به بهبود نتایج درمانی و کاهش مرگ‌ومیر ناشی از سکته قلبی کمک کرده است.