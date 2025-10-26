پیکر «فاطمه نسا عطائی اسکندری» مادر شهیدان «حسین کشمندی و غلام محمد محمدزاده» امروز در مشهد تشییع و به خاک سپرده شد.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم تشییع مرحومه عطایی اسکندری امروز از محل حسینیه پیروان دین نبوی تا حرم مطهر رضوی تشییع شد و پس از طواف بارگاه منور رضوی بر پیکر این مادر نماز اقامه و در نهایت در گلزار شهدا بهشت رضا (ع) قطعه صالحین به خاک سپرده شد.

مادر شهیدان «حسین کشمندی و غلام محمد محمدزاده» در سن ۷۹ سالگی به دلیل کهولت سن در مشهد آسمانی شد.

شهید «حسین کشمندی» فرزند علی محمد کشمندی در یکم مرداد ۱۳۴۱ در تربت جام متولد شد و در ۱۱ فروردین ۱۳۶۵ در سلیمانیه عراق به شهادت رسید.

شهید «غلام محمد محمدزاده» فرزند شاه محمد محمد زاده نیز در یکم فروردین ۱۳۴۷ در تربت جام چشم به جهان گشود و در ۲۱ مرداد ۱۳۶۶ در جزیره مجنون به شهادت رسید و پیکر مطهر هر دو برادر شهید در گلزار شهدای بهشت رضا آرام گرفته است.

مردم خراسان رضوی ۱۷ هزار و ۴۰۵ شهید، ۵۷ هزار و ۸۵۹ جانباز و سه هزار و ۳۹۸ آزاده در راه حراست از کیان کشور و آرمان‌ های انقلاب اسلامی تقدیم کرده‌ اند.