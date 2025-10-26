پخش زنده
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاههای دولتی و بخشهای غیردولتی و انجمن سازندگان و تولیدکنندگان برای نظارت بر اجرای آییننامه ارتقاء کیفیت تولید خودرو در آیندهی نزدیک خبر داد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگوی تلفنی با خبر نیمروزی سیما در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ضمانت اجرای آییننامه ارتقاء کیفیت تولید خودرو چیست؟ گفت:کارگروهی از نمایندگان دستگاههای دولتی و بخشهای غیردولتی و انجمن سازندگان و تولیدکنندگان تشکیل خواهد شد تا راهکارها و دستورالعملها جزئی را تنظیم، ابلاغ و بر نحوهی اجرای آن نظارت کنند.
آقای عزتاله زارعی افزود: با اجرایی شدن این آیین نامه، قطعات خودرو، کد گذاری و شناسه دار خواهد شد، بنابراین در صورتی که خودروساز با قطعه معیوب مواجه شد می تواند فراخوان دهد تا مشخص شود سازنده قطعه معیوب کدام قطعه ساز است.
سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه آییننامه ارتقاء کیفیت تولید خودرو، نخستین سند جامع مربوط به تنظیم کیفیت است، گفت: این آیین نامه، همه زنجیره تولید از طراحی، قطعهسازی، نوسازی، فروش و خدمات پس از فروش را شامل میشود.
زارعی با بیان اینکه برای اجرایی شدن این آیین نامه، سامانه ایی طراحی شده است، افزود: با راه اندازی این سامانه، مصرف کنندگان میتوانند نظرات خود را ثبت کنند و بر اساس نظام امتیازی دهی سامانه، خودروها رتبه بندی میشوند؛ ضمن اینکه متقاضیان میتوانند با مراجعه به این سامانه، از کیفیت خودروها مطلع و انتخاب دقیق تری داشته باشند.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اجرای آیین نامه بهانهای برای افزایش قیمت نخواهد شد؟ گفت: اجرای این آیین نامه هیچ ارتباطی با افزایش قیمت خودرو نخواهد داشت.
زارعی در خصوص فرایند اجرای این آیین نامه افزود: مطابق قانون، هر آیین نامهای که در دولت تصویب میشود، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجراست.