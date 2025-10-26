پخش زنده
امروز: -
با هدف معرفی ظرفیتهای کشاورزی و اقتصادی جشنواره انار در منطقه پاریز سیرجان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، جشنواره انار با هدف معرفی ظرفیتهای کشاورزی و اقتصادی در منطقه پاریز در روستای تلمبه محمودی منطقه دوچاهی سیرجان برگزار شد.
امین داوری معاون هماهنگی امورعمرانی فرماندار سیرجان گفت: این شهرستان دارای ۲۷۰ باغات اناراست و این جشنواره فرصتی برای جذب سرمایه گذاران منطقه، حمایت از باغداران و ایجاد بازارهای جدید برای محصولات باغی این شهرستان میباشد.
آقای حامد لری گویینی بخشدار پاریز نیز در این جشنواره گفت: بخش پاریز سیرجان یکی از قطبهای تولید محصول انار است که کشاورزان درتولید این محصول رغبت خوبی دارند.
وی افزود: این جشنواره با هدف معرفی ظرفیتهای تولید محصول ارزشمند انار و فرآوردههای آن، ترویج شور و نشاط اجتماعی، معرفی صنایعدستی محلی و جذب گردشگران و خریداران برگزار شده است.
روستای تلمبه محمودی با دارا بودن ۷۰ خانوار از روستاهای دارای باغات انار درمنطقه میباشد.