روژان بهنامی در رده سنی ۱۴ و ۱۵ سال موفق به کسب نشان طلای سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان بحرین در رشته ورزشی موی تای شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روژان بهنامی موی تای کار منهای ۴۸ کیلوگرم دختران ایران که در مراحل قبل با درخششی کم نظیر دو حریف قدرتمند خود از تایلند و مالزی را ناک اوت کرده بود، این بار و با قدرت تمام حریف ویتنامی را در سه راند و با نتیجه ۳۰ بر ۲۶ شکست داد.
رقیب روژان در این رقابت که در نمایشگاه جهانی بحرین برگزار شد، انگوین فونگ ویتنامی را مغلوب خود کرد.