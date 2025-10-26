

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روژان بهنامی موی تای کار منهای ۴۸ کیلوگرم دختران ایران که در مراحل قبل با درخششی کم نظیر دو حریف قدرتمند خود از تایلند و مالزی را ناک اوت کرده بود، این بار و با قدرت تمام حریف ویتنامی را در سه راند و با نتیجه ۳۰ بر ۲۶ شکست داد.

رقیب روژان در این رقابت که در نمایشگاه جهانی بحرین برگزار شد، انگوین فونگ ویتنامی را مغلوب خود کرد.