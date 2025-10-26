۱۲ هزار و ۲۳ نفر در استان، مهر امسال به سینما رفتند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: علاقه‌مندان به هنر هفتم در استان در مهر ۱۴۰۴، ۲۰ فیلم سینمایی را در ۲ پردیس سینمایی بهمن و غدیر شهرکرد به عنوان تنها مجموعه‌های سینمایی فعال چهارمحال و بختیاری به تماشا نشستند.

شهرام فرجی با بیان اینکه این تعداد فیلم در ۷۵۵ نوبت نمایشی به روی پرده رفت، تصریح کرد: فروش سینما در استان هم در این مدت به هشت میلیارد و ۷۴۹ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال رسید.

مدیرکل فرهنگ ارشاد اسلامی یادآور شد: پویانمایی «یوز» به کارگردانی رضا ارژنگی با اختصاص سه میلیارد و ۵۶۰ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال از کل فروش سینما در استان توانست در صدر جدول پرفروش‌ترین آثار سینمایی مهر امسال در چهارمحال و بختیاری قرار گیرد.

فرجی از فیلم‌های سینمایی «قسطنطنیه» و «مرد عینکی» که هر ۲ به کارگردانی کریم امینی ساخته شده‌اند، به عنوان دیگر فیلم‌های پرفروش مهر ۱۴۰۴ در چهارمحال و بختیاری نام برد و گفت: این ۲ فیلم به ترتیب یک میلیارد و ۳۰۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال و یک میلیون و ۲۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال از کل فروش سینما در این مدت را به دست آوردند.

گفتنی است، هم‌اکنون ۲ پردیس سینمایی بهمن و غدیر در مرکز چهارمحال و بختیاری فعال است و پیگیری‌ها برای راه‌اندازی سینما در فارسان، بروجن و لردگان ادامه داد. سینمای سیار انجمن سینمای جوانان دفتر شهرکرد هم به صورت هم‌زمان، نمایش تعدادی از فیلم‌های سینمایی را در شهر‌ها و مناطق مختلف استان در دستور کار دارد.