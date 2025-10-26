پخش زنده
دومین کارگاه مهارت افزایی قرآنی قرارگاه منطقهای کربلا نیروی زمینی سپاه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در راستای اجرای مصوبات قرارگاه قرآنی نور نیروی زمینی سپاه، دومین کارگاه مهارت افزایی مؤذنین، قاریان و حافظان قرارگاه منطقهای کربلا با حضور استاد حاج انور دغاغله و شرکت کارکنان ردههای نیروی زمینی سپاه مستقر در اهواز برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین سید اسماعیل طباطبایی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقهای کربلا نیرو زمینی سپاه در این کارگاه قرآنی با اشاره به جایگاه رفیع قرآن کریم تأکید کرد: قرآن نسخه شفابخش جامعه و پناهگاه بشریت است.
وی با بیان اینکه قرآن در تمام مراحل زندگی همراه انسان است، تصریح کرد: برگزاری جلسات قرآنی به توانمندسازی و رفع ایرادات کمک شایانی میکند.
سید اسماعیل طباطبایی با تأکید بر لزوم پناه بردن به قرآن در همه حال، اظهار داشت: مفارقت از قرآن و اهل بیت علیهم السلام موجب زیان دنیوی و اخروی میشود؛ و التزام به قرآن و اهل بیت علیهم السلام کامروایی در دنیا و آخرت را ارمغان میآورد.
وی افزود: حضور قرآن در زندگی، ضامن برکت و روزی است.
در ادامه حاج انور دغاغله، قاری و داور بینالمللی قرآن کریم، تلاوت قرآن را ترکیبی از عبادت و هنر دانست و اظهار داشت: تلاوت قرآن، هنری متعالی است که تجربه در آن حرف اول را میزند.
وی با تفکیک مباحث آموزشی از مسابقات قرآنی تأکید کرد: مسابقات قرآن عرصه بهکارگیری هنرمندانه صوت و لحن است.
استاد دغاغله اظهار داشت: هدف ما در این کارگاهها، توانمندسازی حداکثری و خلق آثار هنری براساس آموزههای قرآنی است.
این داور برجسته در پایان با اشاره به دستاوردهای معنوی این جلسات، تصریح کرد: آموزش تفکر و و تعمق در محارتهای حاصل شده از برکات این دورهها است.
اولین کارگاه توانمندسازی متسابقین قرآنی در مهرماه سال جاری با حضور حاج ناصر دغاغله بصوت مجازی برگزار شده که مورد استقبال کلی کارکنان شرکت کننده در این کارگاه آموزشی قرارگرفت.
چهل و چهارمین دوره مسابقات قران کریم ویژه پایوران، سربازان، وابستگان و بانوان شاغل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یادبود اولین فرمانده حافظ کل قران کریم سردار سپهبد شهید حسین سلامی برگزار میشود.
قرارگاه منطقهای کربلا و ردههای تابعه نیروی زمینی سپاه مستقر در استان خوزستان، ۱۲ نماینده در دوره مسابقات سراسری قران کریم سال ۱۴۰۴ دارند.
در پایان این کارگاه، از سردبیر و خبرنگار خبرگزاری قرآنی ایکنا و نفرات برتر مسابقات قرآنی تجلیل به عمل آمد.