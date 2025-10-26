پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی اشکذر: پیشبینی میشود از هر هکتار مزارع خضرآباد ۱۷ تن و در مجموع ۳۰ تن لوبیا سبز برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نعمت الله جعفری گفت: ۱.۷ هکتار از مزارع حاصلخیز بخش خضرآباد به کاشت لوبیاسبز اختصاص دارد که پیشبینی میشود از هر هکتار ۱۷ تن و در مجموع ۳۰ تن لوبیا سبز برداشت شود.
وی افزود: لوبیا سبزهای تولید شده این دهستان علاوه بر مصرف داخلی، به شهرستانهای همجوار نیز صادر میشود.
مدیر جهاد کشاورزی ادامه داد: برداشت لوبیا سبز در دهستان کذاب از اواخر مهرماه آغاز و به مدت یک ماه ادامه دارد.
وی اظهار داشت: روستاهای کذاب و هامانه بیشترین سطح زیر کشت لوبیا سبز را دارند و به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب محصول تولیدی این بخش، از کیفیت بالایی برخوردار است.