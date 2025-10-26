پخش زنده
معاون حملونقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان، از معرفی ۸۴ دستگاه ناوگان سواری کرایه بینشهری استان برای نوسازی به سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فؤاد غزیعلی گفت: در راستای اجرای طرح ملی نوسازی ناوگان سواری کرایه بینشهری، مشخصات ۸۴ دستگاه از خودروهای واجد شرایط استان برای بررسی و تأیید نهایی به سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور ارسال شده است.
وی با بیان اینکه ثبتنام این طرح به پایان رسیده است، افزود: در این مرحله مالکان خودروهای سواری کرایه با مدل ۱۳۹۱ و پایینتر که در سال ۱۴۰۳ حداقل ۱۲۰ سفر ثبتشده در سامانه داشتهاند، مجاز به شرکت در طرح بودند.
غزیعلی با اشاره به اهمیت این طرح در افزایش ایمنی سفرها و کاهش هزینههای بهرهبرداری اظهار کرد: نوسازی ناوگان موجب کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و ارتقای سطح خدمات به مسافران میشود و خوزستان نیز همانند سایر استانها سهم خود را در این مسیر ایفا کرده است.