تیم والیبال نوجوانان در پنجمین دیدار سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان مقابل مغولستان به پیروزی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم والیبال نوجوان پسر ایران در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان بحرین امروز (یکشنبه) از ساعت ۱۴ به وقت محلی در سالن الرفاع شهر ورزشی عیسی به مصاف مغولستان رفت.
این بازی که حساسیت زیادی داشت در دست نخست با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ به سود ملیپوشان والیبال به پایان رسید، اما در ست دوم هم در شرایطی بازی پایاپای پیش رفت، تمرکز شاگردان غلامی در اواخر بازی بهم ریخت و این ست را با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ واگذار کردند.
در دست سوم نوجوانان والیبالیست ایران طوفانی شروع کردند و توانستند با اختلاف امتیاز زیاد و با نتیجه ۲۵ بر ۱۲ تیم حریف شکست دهند.
در دست چهارم شاگردان غلامی همچنان سوار بر بازی بودند و مقتدرانه توانست تیم حریف را با اختلاف امتیاز ۲۵ بر ۱۵ شکست دهند.
به این ترتیب شاگردان غلامی با نتیجه ۳ بر یک پیروز میدان شدند. والیبالیستهای نوجوان ایران در ست اول و سوم و چهارم با نتایج (۲۵ بر ۲۱،۲۵ بر ۱۲ و ۲۵ بر) حریف خود را شکست دادند. شاگردان غلامی دست دوم را با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ واگذار کردند.
در نهایت شاگردان غلامی با شکست مغولستان به جمع ۴ تیم برتر صعود کردند و در بازی فردا باید به مصاف برنده دو تیم تایلند و عربستان بروند. پیش از این تیم ملی والیبال نوجوانان پسر ایران در گروه مقدماتی موفق به شکست تیمهای قطر، بحرین، تایلند و اندونزی شدهاند بودند.
شنتیا بهنژاد، امیرمحمد رمضانی، امیر نادری، پارسا گلهدار، محمدامین رحیمی، امیرمحمد رفیعیراد، مبین کلاسنگیانی، سید حسین زمانی، نیما باطنی، آرمین آسیایی، میرمحمد موسوی و مهدی سخاوی بازیکنان تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در این رقابتها هستند.
مهدی اسلامی به عنوان سرپرست، عادل غلامی (سرمربی) فرهاد قائمی و فاضل شیرکوند به عنوان مربیان این تیم را همراهی میکنند.