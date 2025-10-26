سرپرست اداره بهزیستی کیش با اشاره به طرح غربالگری بینایی کودکان سه تا شش سال، از ارجاع ۸۸ کودک به پزشکان متخصص چشم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدرضا حیدرهایی، با اشاره به آغاز طرح غربالگری بینایی از بیستم مهر همزمان با سراسر کشور، گفت: ۴۵۵ کودک تا سوم آبان غربالگری شدند.

او افزود:این طرح از برنامه‌های دائمی سازمان بهزیستی است و والدین می توانند به همراه فرزندشان هر زمان از سال با همراه داشتن شناسنامه کودک، به پایگاه‌های دائمی سنجش بینایی مراجعه کنند.

حیدر‌هایی، گفت: هرسال مهر و آذر، با اطلاع‌رسانی گسترده طرح سنجش بینایی کودکان سه تا شش سال اجرا می شود.

سرپرست اداره بهزیستی کیش، افزود: خانواده ها می توانند با مراجعه به میدان سعدی، خیابان اقبال در مجاورت مرکز بهداشت مراجعه کنند.

محمدرضا حیدرهایی افزود: والدین می‌توانند از شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۹ صبح تا ۱۴، برای سنجش بینایی کودک خود به اداره بهزیستی مراجعه کنند.