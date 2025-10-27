پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، مدت زمان بالای حضور بسیاری از اقشار مختلف جامعه از جمله کودکان و نوجوانان در فضای مجازی موجب کاهش زمان و کیفیت مطالعه بسیاری از کاربران شده است.
خانوادهها برای علاقه مندی فرزندانشان و اصلاح نگرش آنها به سرگرمیهای مجازی و جایگزینی مطالعه باید راهکار مناسبی را پیدا و اجرا کنند. ۵۰ کتابخانه دائمی درمناطق مختلف البرز و ۵ کتابخانه سیارهم برای خدمات رسانی به روستاها وتوسعه فرهنگ کتابخوانی فعالیت دارند.