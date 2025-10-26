پخش زنده
معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از حفر و تکمیل ۷۲ حلقه چاه نفت و گاز در هفتماه گذشته خبر داد و گفت: با بهکارگیری دستگاههای حفاری، تعداد چاههای تکمیلشده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۰ حلقه افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «حمیدرضا شفیعی مکوند» در عملیات حفاری از حفر و تکمیل ۷۲ حلقه چاه نفت و گاز در هفت ماه گذشته از ابتدای امسال با کاربست دستگاههای حفاری این شرکت در مناطق خشکی و دریایی کشور خبر داد و گفت: تعداد چاههای تکمیلشده در این مدت در مقایسه با دوره مشابه پارسال ۲۰ حلقه افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه از شمار این چاهها ۱۸ حلقه، توسعهای توصیفی و ۵۴ حلقه تعمیری بوده است، گفت: ۶۰ حلقه از این چاهها در موقعیت عملیاتی پنج شرکت بهرهبرداری نفت و گاز زیرمجموعه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، ۳ حلقه در شرکت نفت مناطق مرکزی، ۴ حلقه در شرکت مهندسی و توسعه نفت، یک حلقه در شرکت نفت فلات قاره و ۴ حلقه در قالب پروژه حفاری، تکمیل نهایی و تحویل شرکتهای متقاضی شد.
معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران اظهار کرد: متراژ حفاری در همین مدت، ۷۶ هزار و ۵۸۵ متر بوده است.
شفیعی مکوند بیان کرد: اکنون ۶۴ دستگاه حفاری از مجموع ۷۴ دستگاههای شرکت ملی حفاری در استانهای نفتخیز کشور در چرخه عملیات قرار دارند.