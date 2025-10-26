به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، منابع محلی لبنان بعدازظهر امروز (یکشنبه) خبر دادند: این حمله در منطقه «النبی شیت» در شرق این کشور رخ داده است.

بر اساس گزارش‌ها، خودروی یادشده دست‌کم با یک موشک هدف قرار گرفته و نیرو‌های امدادی به سرعت به محل اعزام شده‌اند.

ویدئو‌های منتشر شده در فضای مجازی از آتش‌سوزی در خودروی هدف گرفته شده، حکایت دارد.

منابع رسمی لبنان تا لحظه انتشار این گزارش جزئیات بیشتری درباره تلفات منتشر نکرده‌اند.

این حمله تنها ساعاتی پس از آن انجام شده است که یک پهپاد اسرائیلی در جنوب غرب لبنان یک خودروی غیرنظامی را هدف قرار داد.