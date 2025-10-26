به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ملکپور اظهار کرد: مسمویت ناشی از بلعیدن دارو‌ها و مخدرها، مواد نفتی، شوینده‌ها و پاک کننده ها، لوازم آرایشی و بهداشتی و گیاهان سمی همواره کودکان را تهدید می‌کند.

وی افزود: مهمترین اقدام در موقع بروز مسمومیت‌ها تماس با ۱۱۵ اورژانس و ۱۹۰ دانشگاه علوم پزشکی است.

گفتنی است: امسال هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها با شعار "با پیشگیری آگاهانه از وقوع مسمومیت‌ها، زندگی را ایمن‌تر کنیم" نامگذاری شده است.