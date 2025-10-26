مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران: بیش از ۳۸ میلیون تردد انواع وسایل نقلیه، امسال در جاده‌های استان ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران گفت: برابر آمار بدست آمده از ۱۱۸ سامانه تردد شماری منصوب در محور‌های استان مازندران، بیش از ۳۸ میلیون انواع وسایل نقلیه از ابتدای امسال تا پایان مهرماه از مبادی ورودی و خروجی استان در حال تردد بودند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۳ درصد افزایش یافته است.

محسن محمد نژاد افزود: تردد در محور‌های مواصلاتی استان با استان‌های مجاور در مهرماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در حدود ۶ درصد افزایش داشته و به بیش از ۵ میلیون و ۹۳ هزار تردد رسیده است.

وی تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده از سامانه‌های تردد شماری بیش از ۵۰ درصد کل تردد‌های انجام شده بین استان مازندران و استان‌های مجاور مربوط به محور‌های مواصلاتی با استان‌های البرز و تهران یعنی محور‌های کندوان، هراز و سوادکوه بوده است.

به گفته وی پرترددترین ساعات روز نیز معمولا بین ساعات ۱۷ تا ۱۸ بوده است.