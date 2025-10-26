پخش زنده
بازارهای جهانی در هفتهای پرتنش و ناپایدار، شاهد واگرایی آشکاری میان گروههای کالایی بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه «سنا»، در حالیکه بهای نفت برنت با جهش ۷.۵۹ درصدی و گاز طبیعی با رشد چشمگیر ۹.۸۴ درصدی تحت تأثیر نگرانی از عرضه جهانی و افزایش تقاضای فصلی صعود کردند، فلزات گرانبها مسیر معکوسی را پیمودند.
نفت برنت در هفته گذشته با رشد قابل توجه ۷.۵۹ درصدی به یکی از برندگان اصلی بازارهای کالایی تبدیل شد. این صعود پرشتاب در شرایطی رقم خورد که نگرانیها درخصوص عرضه جهانی نفت بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفت. ایالات متحده در ادامه سیاست فشار حداکثری خود علیه مسکو، دور جدیدی از تحریمها را علیه شرکتهای حملونقل و بازرگانی انرژی روسیه اعمال کرد. همزمان، گزارشهایی از کاهش تولید در برخی کشورهای عضو اوپکپلاس منتشر شد که به نگرانی از ادامه محدودیت عرضه دامن زد.
در سوی تقاضا، نشانههایی از بهبود مصرف سوخت در چین و هند، بهویژه در بخش حملونقل و صنایع سنگین، عامل حمایتی دیگری برای قیمت نفت بود. با وجود این، تحلیلگران هشدار میدهند که افزایش اخیر ممکن است در کوتاهمدت بیش از حد واکنشی باشد، زیرا رشد اقتصادی جهان همچنان شکننده است و احتمال افت تقاضا در ماههای پایانی سال وجود دارد. با این حال، توازن فعلی بازار به نفع فروشندگان باقی مانده و قیمتها در محدودههای بالاتر از میانگین ماه گذشته تثبیت شده است.
بازار گاز طبیعی نیز هفتهای درخشان را پشت سر گذاشت و با بازده ۹.۸۴ درصدی در صدر رشد بازارهای انرژی قرار گرفت. افزایش قیمت گاز نتیجه همزمان چند عامل بود: نخست، سرمای زودرس در بخشهایی از اروپا و آمریکای شمالی که موجب افزایش تقاضای گرمایشی شد؛ دوم، کاهش سطح ذخایر فصلی در اروپا که بر نگرانیهای امنیت انرژی افزود؛ و سوم، اختلالهای موقت در برخی تأسیسات مایعسازی در ایالات متحده و قطر که بر عرضه جهانی فشار وارد کرد.
در کنار این عوامل بنیادی، رشد تقاضای صنعتی برای گاز در چین و کرهجنوبی نیز به حمایت از قیمتها کمک کرد. تحلیلگران معتقدند که اگر شرایط آبوهوایی سرد در هفتههای آینده ادامه یابد، بازار گاز احتمالاً با کمبود نسبی روبهرو خواهد شد و قیمتها در سطح بالاتری تثبیت میشوند.
طلا در هفتهای که گذشت با افت ۳.۲۵ درصدی مواجه شد و به پایینترین سطوح چند هفته اخیر خود رسید. سرمایهگذاران با درک اینکه فدرال رزرو احتمالاً در کوتاهمدت نرخ بهره را کاهش نخواهد داد، از موقعیتهای خرید طلا خارج شدند.
در عین حال، کاهش نگرانیهای ژئوپولیتیک و افزایش تمایل به سرمایهگذاری در داراییهای ریسکیتر مانند سهام، موجب شد نقش پناهگاه امن طلا تضعیف شود. با وجود این، برخی تحلیلگران معتقدند که در میانمدت، احتمال بازگشت تقاضا برای طلا در صورت تشدید ریسکهای سیاسی یا تضعیف رشد اقتصادی وجود دارد.
نقره با کاهش ۶.۴۵ درصدی ضعیفترین عملکرد هفته را در میان فلزات گرانبها داشت. این فلز دوگانه، که هم ویژگی صنعتی دارد و هم بهعنوان دارایی امن شناخته میشود، از هر دو جهت تحت فشار قرار گرفت.
بازار فولاد چین هفتهای نسبتاً آرام را سپری کرد و با بازده ۰.۳۳ درصدی اندکی مثبت بسته شد. در حالی که تولیدکنندگان هنوز با ضعف تقاضا در بخش املاک و زیرساخت دستوپنجه نرم میکنند، وعدههای جدید دولت پکن برای تسریع اجرای پروژههای عمرانی و افزایش هزینههای عمومی تا حدودی فضای بازار را متعادل کرد.
از سوی دیگر، محدودیتهای زیستمحیطی در برخی استانها باعث کاهش موقتی تولید فولاد شد که به حمایت از قیمتها کمک کرد.