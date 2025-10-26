به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی شمسی اظهار کرد: بهسازی بازار‌های تاریخی شهر از دستورکار‌های مدیریت شهری اهواز بوده است و در این راستا، بهسازی بازار امام (ره) که سال گذشته پس از سال‌ها به پایان رسید و هم اکنون طرح بهسازی بازار کاوه آماده شده و در مرحله انتخاب پیمانکار است.

وی افزود: بازار کاوه یکی از بازار‌های سنتی و قدیمی شهر اهواز است که در مرکز شهر و در نزدیکی بازار امام قرار دارد. این بازار با قدمت چندین دهه، به عنوان بخشی از هویت تاریخی و اجتماعی اهواز نیز شناخته می‌شود. بازار کاوه که شامل راسته‌هایی با مغازه‌های کوچک لوازم خانگی و تره‌بار و از مراکز ماهی‌فروشان است و تنها یک مرکز خرید نیست بلکه مقصد گردشگری هم برای مسافران به حساب می‌آید و سالانه گردشگران بسیاری برای دیدن زندگی اهوازی‌ها، عکاسی و مستندسازی و خرید سوغاتی به این بازار می‌آیند. این بازار می‌تواند به قطب گردشگری شهری در اهواز تبدیل شود و در جذب گردشگران داخلی و خارجی نقش داشته باشد.

شمسی با بیان اینکه در روز‌های آینده بهسازی بازار کاوه آغاز می‌شود، گفت: هدف از اجرای این پروژه، احیای هویت تاریخی شهر اهواز و ایجاد فضایی مناسب برای شهروندان است.

وی افزود: این پروژه بنا بود سال گذشته آغاز شود، اما اجرا نشدن شبکه فاضلاب، یکی از دلایل تاخیر در اجرای آن بوده است. در این پروژه، کف‌سازی، بدنه‌سازی، ایجاد سایبان و ساماندهی دفع آب‌های سطحی انجام خواهد شد؛ موضوع دفع آب‌های سطحی یکی از اولویت‌های اصلی معاونت خدمات شهری در این پروژه محسوب می‌شود.