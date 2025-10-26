پخش زنده
اکبر کارگرجم، پیشکسوت نامدار باشگاه استقلال و ستاره سالهای طلایی فوتبال ایران، امروز (یکشنبه) پس از تحمل دورهای طولانی بیماری درگذشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کارگرجم یکی از ستارگان نسل طلایی استقلال بود که همراه این تیم به قهرمانی باشگاههای آسیا دست یافت و با تیم ملی ایران نیز عنوان قهرمانی جام ملتهای آسیا را تجربه کرد.
او که در اوایل دهه ۵۰ خورشیدی به عنوان مرد سال فوتبال ایران شناخته شد، طی ماههای اخیر با بیماری سرطان دستوپنجه نرم میکرد و سرانجام امروز ساعت ۱۵:۳۰ در بیمارستان جم چشم از جهان فروبست.