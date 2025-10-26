آقای سعید خدایگان در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما، در واکنش به انتظارات مدال آوران المپیادی برای تحصیل در دانشگاه های تراز اول کشور بدون قبولی در کنکور افزود: دارندگان دو مدال نقره المپیاد جهانی اقتصاد از عدم امکان تحصیل در دانشگاه دلخواه در داخل کشور در حالی که بسیاری از دانشگاه‌های معتبر جهان خواهان آنها هستند گلایه مند که ما به عنوان حامیان این افتخارآرینان پیگیر این موضوع خواهیم بود.

آقای خدایگان در ادامه تاکید کرد: این امکان پیش‌تر برای رشته‌هایی مانند ریاضی و نجوم وجود داشت اما برای رشته‌هایی نظیر اقتصاد و مدیریت چون تا کنون مدال آوری نداشتیم بی سابقه بوده که ما به سهم خود به این اتفاق رأی مثبت داده ایم.

وی در واکنش به این سوال که چرا این مجوز برای همه رشته ها به طور مطلق در نظر گرفته نشده است؟ گفت: دوستان شورای عالی انقلاب فرهنگی از منظر عدالت اجتماعی روی پذیرش بدون آزمون ورودی کنکور و مطلق برای همه المپیادی ها در دانشگاه های تراز اول کشور نکته دارند و به همین خاطر این افراد را به صورت موردی بررسی می کنند که ما نیز در این بررسی ها همواره رای مثبت داده ایم.

قول افزایش تسهیلات پژوهشی و حمایتی

قائم مقام رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت: این انتقادها شامل سطح پایین پژوهانه‌ها و محدودیت در تسهیلات پژوهشی نیز بود که بنیاد ملی نخبگان پیگیر افزایش این تسهیلات است.

خدایگان در واکنش به این گلایه‌ها تأکید کرد: «این دغدغه، دغدغه خود ما نیز هست.» و بنیاد ملی نخبگان در حال رایزنی با نهادهای مرتبط برای افزایش بودجه و ارتقای سطح تسهیلات پژوهشی و حمایتی است.

وی افزود: با تحقق این افزایش، خدمات بنیاد به نخبگان کشور در شأن و متناسب با نیاز واقعی جامعه نخبگانی ارتقا خواهد یافت.

وی تصریح کرد: تلاش بنیاد بر این است که نه‌تنها تسهیلات پژوهشی افزایش یابد، بلکه فرایند معرفی و حمایت از نخبگان مدال‌آور تسهیل شود تا زمینه رشد علمی و تحقیقاتی آنان فراهم شود.