تصویب کلیات اصلاحیه قانون شهرداریها درخصوص اراضی موقوفه
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: در نشست امروز کمیسیون، کلیات لایحه اصلاح تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در خصوص اراضی موقوفه در محدوده شهرها به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از خانه ملت، محمدصالح جوکار با اشاره به نشست امروز (یکشنبه ۴ آبان ماه) کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست لایحه اصلاح تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مورد بررسی قرار گرفت. این تبصره در مورد تفکیک و افراز اراضی است و به شهرداری این حق را میدهد که معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشوند را بدون پرداخت وجهی به مالک، تملک کند. به عبارت دیگر، اگر زمینی تفکیک شود، بخشی از آن که به عنوان معبر، خیابان یا فضای خدماتی در طرح تفصیلی مشخص شده است، به مالکیت شهرداری در میآید و شهرداری نیازی به پرداخت وجه به مالک برای این بخش ندارد.
وی افزود: مشکل در این ماده، بحث مالکیت زمینهای موقوفه است بدین شکل که نباید مالکیت زمینهای موقوفه از بین برود. با توجه به این مشکل، دولت لایحهای به مجلس ارسال کرد و این موضوع در کمیسیون درحال بررسی است. در جریان بررسی این لایحه مقرر شد که مالکیت اوقاف بر ملک باقی بماند ولی منافع ملک به شهرداری منتقل شود، بنابراین اراضی که مسئله وقف دارند و در محدوده شهرها قرار میگیرند، سرانه تفکیک و خدمات آن برای شهرداریها اخذ میشود، بدون اینکه مالکیت تغییر کند. در اصل رابطه استیجاری میان اوقاف و شهرداریها برقرار میشود تا کارها انجام شود.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: نهایتا به موجب این اصلاح که در مورد زمینهای اوقافی است؛ منافع آن در اختیار شهرداریها قرار میگیرد و مالکیت در اختیار اوقاف باقی میماند که در این نشست کلیات لایحه به تصویب رسید و بررسی جزییات به کارگروه ارجاع شد.