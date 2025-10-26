به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده بهداری نیروی زمینی سپاه در مراسم ولادت حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز پرستار که در سالن اجتماعات بیمارستان شهید عارفیان ارومیه برگزار شد با اعلام این خبر گفت:از بین هزارو سی بیمارستان ۸ بیمارستان برگزیده شده‌اند که از این تعدا نیز ۴ بیمارستان متعلق به مجموعه بهداری سپاه و افتخاری برای این مجموعه است.

سرهنگ رسول صادق با بیان اینکه معاونت بهداری نیروی زمینی سپاه در حوزه‌ی عملیات و امدادو نجات در مواقع بحران سرآمد است و آمادگی دارد در سطح کشور هزارو ۲۰۰ تخت در شرایط عادی و بحران مستقر کند گفت:همچنین در سراسر این استان ۲ بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی را آماده کند.

وی ادامه داد: همچنین بیمارستانی با بروزترین امکانات که برای اولین بار مواقع بحران در آن پیش بینی شده در ارومیه در حال ساخت است که با بهره برداری از این بیمارستان به امکانات تخت‌های بیمارستان عارفیان اضافه می‌شود.

وی از اخذ مجوز سی تی اسکن برای بیمارستان عارفیان خبر داد و گفت:در این استان فقط یک دستگاه آنژیو دولتی داریم که بسیار کم است و باید مورد توجه قرار گیرد.

دکتر ولی زاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان نیز در این مراسم ضمن تبریک روز پرستار با اشاره به اهمیت فعالیت افرادی که در زمینه سلامت آحاد جامعه تلاش می‌کنند گفت: بار اصلی درمان بر روی پرستاران است، تعداد زیاد بیماران از سختی‌های کار پرستاری است.