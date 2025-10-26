پیکر مادر شهید کریم چرمی در مراغه تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حاجیه خانم عطوفه آذری مادر شهید کریم چرمی به خاطر کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت.

پیکر این مادر شهید دوران دفاع مقدس بر دوش مردم شهید پرور مراغه تشییع و در گلشن زهرای این شهر به خاک سپرده شد.

ارتشی شهید کریم چرمی هفتم مهر سال ۱۳۴۵ در مراغه متولد و اول آذر سال ۱۳۶۶ در حاج عمران به شهادت رسید.

مردم شهید پرور مراغه در دوران دفاع مقدس یک هزار و چهارصد شهید برای دفاع و پاسداری از تمامیت ارضی ایران اسلامی تقدیم کردند.