

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچه‌های مسجد گفت: شعار این دوره از جشنواره؛ مسجد، تئاتر، زندگی است.

سید مصطفی موتورچی افزود: شانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچه‌ های مسجد از ۳ تا ۶ آبان در مشهد مقدس برگزار می سود.

وی ادامه داد: این جشنواره فراخوان عمومی نداشت و هشت ماه قبل فعالیت داوطلبان بررسی شد که مقرر شد یک هزار گروه تئاتری مسجد در کشور آثار خود را به روی صحنه بیاورند.

موتور چی گفت: امسال از هر استان ۳ اثر برگزیده به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و از بین آنها ۴۰ اثر برگزیده فیلمبرداری شده از سراسر کشور که مراحل داوری را پشت سر گذاشتند انتخاب شد. ۱۲ نمایش از بین این ۴۰ اثر به مرحله اجرای نهایی رسید که همگی در مساجد با رویکرد اجرای عمومی تولید شده‌ اند.

وی افزود: تئاتر پسران در مسجد النبی و تئاتر دختران در مسجد حجتی الندشت مشهد برگزار می شود.

وی ادامه داد: برای اینکه گروه‌ ها محور جشنواره باشند و آنها را درگیر رقابت فردی نکنیم، از ۵ گروه برگزیده تجلیل می‌ شود و گروه برگزیده نهایی نیز جایزه ویژه فرج الله سلحشور با تقدیم سردیس دریافت می‌ کند.

وی بیان کرد: صد در صد هنرمندان تئاتر بچه‌ های مسجد از دل مسجد برخاسته‌ اند و آثار آنان برگرفته از تربیت و روحیه مسجدی است. در این دوره از جشنواره آثاری متناسب با شرایط روز و رویداد‌هایی مانند جنگ ۱۲ روزه خواهیم داشت که آنها را با نگاه نوجوانانه به صحنه می‌ آورند.