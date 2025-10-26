به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ برزگرزاده افزود: این نمایشگاه از ششم تا نهم آبان در محل دایمی نمایشگاه‌های بین المللی استان برپا می‌شود.

وی گفت: این نمایشگاه با حضور بیش از ۴۰ مشارکت کننده از ۱۳ استان کشور با محوریت مدیریت شهری و روستایی، حمل و نقل، هوشمند سازی، بازیافت و پسماند، تجهیزات پارکی، ترافیک شهری، حفاظت و ایمنی، ماشین آلات خدمات شهری، مبلمان و مصالح نوین شهری برگزار می‌شود.

برزگر زاده افزود: این رویداد با معرفی ظرفیت ها، توانمندی‌ها و نوآوری‌های موجود در حوزه خدمات شهری، بستری برای تبادل تجربیات، آشنایی با رویکرد‌های نوین مدیریت شهری و ارتقاء تعامل میان نهاد‌های سیاست گذار و مجریان حوزه مدیریت شهری فراهم ساخته تا بتوانند از نزدیک با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور در این حوزه آشنا شوند.

وی گفت: در این نمایشگاه برنامه ریزی برای حضور ۱۵۳ شهرداری از کل کشور و مدیران دفاتر شهری و روستایی برای بازدید از این نمایشگاه و هچنین اجرای نشست‌های تخصصی با عناوین متعدد از جمله پسماند و آلایندگی و اقتصاد شهری و روستایی انجام شده است.