به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کامران خوشناموند گفت: در راستای طرح مبارزه با کالای قاچاق و ارز، مأموران پلیس این شهرستان، با انجام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی، از انتقال محموله‌های قاچاق از طریق محور‌های ورودی شهرستان مطلع و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران در حین گشت زنی در محور "ماهشهر - هندیجان" ۲ دستگاه خودروی وانت و سواری را متوقف که در بازرسی از خودروی وانت آریسان تعداد ۲ هزار و ۱۶ عدد شامپوی خارجی و از خودروی سواری سمند تعداد ۸ حلقه لاستیک خارجی، ۵ دستگاه اینورتر برقی خورشیدی و تعداد ۵ عد قوری خارجی فاقد مدارک مثبت گمرکی کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر ارزش محموله‌های کشف شده بنا به نظر کارشناسان ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و بیان داشت: در این رابطه ۲ نفر متهم دستگیر و تعداد ۲ دستگاه خودروی سواری و وانت حامل قاچاق مکشوفه توقیف شدند.