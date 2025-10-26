پخش زنده
با حضور فرماندار شهرستان رامهرمز ۱۶ سری جهیزیه به زوجین نیازمند اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ظهر امروز یکشنبه چهارم آبان ماه ۱۴۰۴، مراسم اهدای ۱۶ سری جهیزیه به زوجین نیازمند مناطق محروم با حضور یوسف زمانی اصل فرماندار رامهرمز، حجتالاسلام والمسلمین خلیلی امام جمعه رامهرمز، سید علی موسوی معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری، سید جابر موسوی رئیس دفتر نماینده مردم شهرستانهای رامهرمز و رامشیر، مهرابی رئیس شورای اسلامی شهر رامهرمز و جمعی از مسئولین ادارات برگزار شد.
در این مراسم یوسف زمانی اصل فرماندار رامهرمز با قدردانی از خیرین اظهار داشت: اینگونه اقدامات بهویژه در مناطق محروم تاثیر زیادی در بهبود وضعیت زندگی زوجهای جوان دارد. امیدواریم خیرین محترم همچنان همراه و یاریگر نیازمندان باشند و در انجام این حرکتهای انساندوستانه پیشقدم شوند.