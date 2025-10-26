رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد، در صورت خالی‌شدن پست ریاست تشکیلات، حسین الشیخ، معاون وی وظایف او را عهده دار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از العربیه، «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، امروز بخشنامه قانونی جدیدی صادر کرد که بر اساس آن، در صورت خالی شدن پست ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین و در غیاب شورای قانون‌گذاری، معاون رئیس کمیته اجرایی سازمان آزادی‌بخش فلسطین، مسئولیت ریاست تشکیلات خودگردان را به طور موقت بر عهده خواهد گرفت.

در این بخشنامه قانونی آمده است، این دوره موقت حداکثر ۹۰ روز خواهد بود و طی آن، انتخابات آزاد و مستقیمی برای انتخاب رئیس جدید طبق قانون انتخابات فلسطین برگزار خواهد شد و در صورتی که برگزاری انتخابات در این مدت امکان‌پذیر نباشد، این دوره با تصمیم شورای مرکزی فلسطین برای یک دوره دیگر و فقط یک بار تمدید خواهد شد.

طبق این بخشنامه، در صورت خالی شدن منصب ریاست تشکیلات خودگردان، «حسین الشیخ» معاون محمود عباس متولی این تشکیلات خواهد شد.

در بخشنامه سابق، این خلاء با رئیس شورای ملی پر می‌شد و اکنون در صورت وجود خلاء، حسین الشیخ، به عنوان رئیس، «روحی فتوح» به عنوان رئیس شورای ملی و «محمود عالول» به عنوان رئیس جنبش فتح تعیین خواهند شد.