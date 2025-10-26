جشنواره فرهنگی و ورزشی «شادابی زنان، شادکامی خانواده و نشاط اجتماعی» در شهرستان رزن برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نایب‌رئیس هیئت ورزش‌های همگانی شهرستان رزن گفت: این برنامه با هدف ترویج سبک زندگی سالم و ایجاد هم‌افزایی اجتماعی میان بانوان، با اجرای حرکات ورزشی صبحگاهی آغاز شد و سپس کارگاه آموزشی «سبک زندگی سالم و راه‌های شاد زیستن» با محوریت افزایش رضایت و کیفیت زندگی برگزار شد.

سمیرا موسوی افزود: ما باور داریم که شادابی زنان، به‌طور مستقیم موجب شادکامی خانواده و بالندگی اجتماعی می‌شود؛ از این‌رو تلاش داریم با استمرار چنین برنامه‌هایی، زمینه‌های نشاط، سلامت و مشارکت فعال بانوان را بیش از پیش فراهم کنیم.

در پایان مراسم، آش رشته به‌عنوان نماد همدلی و جمع‌بودن، میان شرکت‌کنندگان توزیع شد و لحظاتی سرشار از صمیمیت و نشاط رقم خورد.