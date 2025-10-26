دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: تقویت نظارت‌های حاکمیتی در مرز چذابه علاوه بر کاهش هزینه‌های غیرضروری برای بازرگانان، زمینه رونق تجارت خارجی در این منطقه را به دنبال دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهلا عموری در کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با موضوع بررسی چالش‌های تجارت خارجی در مرز چذابه اظهار کرد: صادرکنندگان با تحمل دشواری‌ها، دور زدن تحریم‌ها و پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری، ستون‌های اقتصاد کشور هستند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز بر لزوم تسهیلگری دولت برای حمایت از این فعالان تأکید کرد و افزود: صادرکنندگان، با وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور‌هایی مانند عمان و قطر، به دلیل تعلق به خوزستان و ایران، در این منطقه مانده‌اند.

وی با اشاره به شرایط سخت آب و هوایی و تحمیل هزینه‌های غیرمنطقی به تجار مرز چذابه، خواستار نظارت دقیق‌تر برای حذف هزینه‌های اضافی مانند مبالغ غیررسمی دریافت‌شده از کامیون‌داران شد.

عموری با بیان اینکه مدیریت واحد در مرز چذابه شرایط پایدار فعالیت بازرگانان را به دنبال دارد، گفت: این هزینه‌ها، قیمت تمام‌شده کالا را افزایش داده و رقابت‌پذیری صادرکنندگان را تضعیف می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز، نبود مدیریت یکپارچه و وجود خط‌کشی‌های متعدد در مرز را از موانع اصلی دانست و اظهار کرد: تامین امنیت مرز وظیفه دستگاه‌های دولتی است و همواره باید پیگیری‌های جدی را در دستور کار قرار داد.

وی خواستار تعیین نرخ مصوب برای خدمات تخلیه و بارگیری شد تا از درآمد‌های غیرقانونی پیمانکاران جلوگیری شود.

عموری همچنین بر حمایت از سرمایه‌گذار خصوصی که زیرساخت‌های مرزی را توسعه داده است و اعطای فرصت بهره‌برداری تأکید کرد.

وی برگزاری دوره‌های آموزشی با حمایت اتاق بازرگانی ویژه تجار و فعالان اقتصادی در مرز چذابه را ضروری دانست و خواستار اطلاع رسانی به موقع آخرین بخشنامه‌ها برای به‌روزرسانی فعالان اقتصادی شد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به ظرفیت بازار در عراق، بر اهمیت تقویت ترانزیت و توسعه واردات برای تعادل تجاری با این کشور تاکید کرد و گفت: تردد کامیون‌ها در مرز چذابه که پیش‌تر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ دستگاه بود، اکنون به حدود ۵۰۰ دستگاه رسیده و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، این رقم می‌تواند تا پایان سال به یک هزار دستگاه افزایش یابد.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز خواستار حضور این اتاق به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در جلسات مرزی شد تا ناهماهنگی‌ها کاهش یابد.

وی همچنین پیشنهاد صدور کارت تردد برای تجار و ترخیص‌کاران با سابقه بیش از ۲۰ سال و رسیدگی به مشکلات مالیاتی واحد‌های تجاری را مطرح کرد.

عموری، تقویت نظارت حاکمیتی، حذف هزینه‌های غیررسمی، تعیین نرخ مصوب برای خدمات مرزی، توسعه زیرساخت‌ها و امنیت، افزایش هماهنگی دستگاه‌ها و تقویت آموزش و اطلاع‌رسانی را به‌عنوان راهکار‌های کلیدی برای حمایت از صادرکنندگان پیشنهاد داد.

وی مرز چذابه را نماد آبرو و پیشرفت منطقه دانست و خواستار حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاری‌های مرزی شد.