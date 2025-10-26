

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۶۱ کیلوگرم رضا مومنی در دور اول با نتیجه ۲ بر ۱ مغلوب مصاف لویک میکائیلیان از ارمنستان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد و مقابل حریف اوکراینی، مومنی حذف شد.

در وزن ۶۵ کیلوگرم یاسین رضایی در دور نخست با نتیجه ۱۲ بر ۲ دنیس نعیم از بلغارستان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۱ بر صفر مغلوب بشیر ماگومدوف از روسیه شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد مقابل حریف هندی، نماینده کشورمان از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۸۶ کیلوگرم ابوالفضل رحمانی در دور اول با نتیجه ۶ بر ۴ آشیش از هند کشتی را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۳ احمت یاگان از ترکیه را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. رحمانی در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۴ راکو ولش از آمریکا را شکست داد و به نیمه نهایی رسید.

در وزن ۹۷ کیلوگرم ابوالفضل بابالو در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر فی لانگ گائو از چین را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر صفر نیکولاس کاراوانوس از یونان را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۱۳ بر ۲ مغلوب آرش یوشیدا دارند مدال برنز جهان از ژاپن شد و باید منتظر حضور این حریف در دیدار فینال باشد تا بتواند به کار خود در گروه شانس مجدد ادامه دهد.