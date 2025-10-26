پخش زنده
بنیامین فرجی، ملیپوش تنیس روی میز ایران در دومین دیدارخود در بازیهای آسیایی جوانان به پیروزی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بنیامین فرجی بازیکن تیمملی تنیس روی میز جوانان ایران که درحال حاضر جهت حضور در بازیهای آسیایی بحرین در منامه به سر میبرد در روز اول مسابقات در دیدار اول به راحتی مغولستانی خود را شکست داد و در بازی دوم نیز در نمایشی بسیار درخشان توانست حریف کامبوجی با نتایج ۱۱ بر ۳، ۱۱ بر ۳ و ۱۳ بر ۱۱ شکست دهد.
بنیامین فرجی با سابقه چند قهرمانی در رقابتهای مختلف یکی از شانسهای کسب مدال در این دوره ار بازیها برای ایران میباشد.