۱۸ قبضه سلاح از متخلفان شکار در استان اصفهان کشف و ضبط شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده یگان حفاظت محیطزیست استان اصفهان گفت: در ۶ ماه نخست امسال یگان حفاظت استان در گشت زنی از مناطق چهارگانه تحت مدیریت، موفق به شناسایی و برخورد با ۳۷ متخلف شکار و صید غیرمجاز، کشف ۲ قبضه سلاح شکاری غیر مجاز و ۱۶ قبضه سلاح شکاری مجاز شدند.
رضا نامدار با اشاره به اینکه در این مدت، ۶ مورد شروع به شکار نیز گزارش و با ۱۳ متخلف مرتبط برخورد قانونی شد، ادامه داد: پازن، کل آهو، کبک، کبوتر وحشی و تیهو، ماهی کپور، بالابان و شاهین گردنسرخ از جمله مواردی بوده که از این متخلفان شکار کشف و ضبط شده است.
وی همچنین به وقوع ۶ مورد درگیری و تعقیب و گریز با متخلفان در مناطق حفاظتشده اشاره کرد و گفت: در یکی از موارد، تخریب و تصرف غیرمجاز به وسعت ۱۵۱ مترمربع در منطقه حفاظتشده کرکس شناسایی و با عاملان آن برخورد شد.
رضا نامدار افزود: اقدامات این یگان با هدف صیانت از تنوع زیستی، جلوگیری از تخریب زیستگاهها و مقابله با جرائم زیستمحیطی در استان با جدیت ادامه دارد.
پارک ملی و پناهگاه حیاتوحش کلاه قاضی، قمیشلو و موته، پناهگاه حیاتوحش عباسآباد، خارو و کوه بزرگی و یخاب، منطقه حفاظت شده کرکس، کهیاز، قمصر و برزک و دالانکوه، اثر طبیعی ملی سپاهان، تالاب بینالمللی گاوخونی، مناطق چهارگانه تحت مدیریت حفاظت محیطزیست استان اصفهان هستند.
استان اصفهان دارای یک اثر طبیعی ملی، سه پارک ملی، پنج پناهگاه حیاتوحش، چهار منطقه حفاظت شده، ۱۱ منطقه شکار ممنوع و یک تالاب بینالمللی است.
در استان اصفهان از ۹.۸ میلیون هکتار عرصههای طبیعی، حدود ۴۰۳ هزار هکتار وسعت جنگلها، ۶ میلیون هکتار وسعت مرتع و سه میلیون هکتار بیابان است، در این میان وسعت مناطق حفاظت شده، شکار ممنوع و چهارگانه، ۲ میلیون و دویست هزار هکتار برآورد میشود.