در راستای گسترش همکاریهای رسانهای و تقویت جهاد تبیین، مدیرکل صدا و سیمای مهاباد به همراه جمعی از معاونان و مدیران مرکز با سردار سرتیپ دوم اکبر نوروزی، فرمانده قرارگاه امام سجاد (ع) و سپاه شهرستان مهاباد دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در این دیدار، عیسیزاده مدیرکل صدا و سیمای مهاباد با تأکید بر نقش محوری رسانه ملی در جهاد تبیین اظهار داشت: صدا و سیما محور اصلی جهاد تبیین است و در افزایش آگاهی، بصیرت و امید در جامعه نقش تعیینکنندهای دارد. این رسانه همواره بازوی توانمند نظام و نیروهای مسلح در مقابله با هجمههای دشمنان بوده است.
وی با قدردانی از تلاشهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایجاد فضای امن برای فعالیتهای رسانهای گفت: دشمنان بهویژه رژیم صهیونیستی در تلاشند صدای حقیقت را خاموش کنند، اما این اقدامات پلید تنها اراده رسانهگران ما را برای ادامه مسیر تقویت میکند و صدا و سیما همچنان با اقتدار در مسیر اطلاعرسانی صادقانه حرکت میکند.
مدیرکل صدا و سیمای مهاباد در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد این مرکز در بین مراکز کشور، مهمترین اولویتهای کاری را جهاد تبیین، عدالتگستری، هویتمحوری، تقویت وحدت و همبستگی، ترویج عفاف و حجاب، انعکاس خدمات نظام و دولت، اجرای منویات رهبری و امیدآفرینی عنوان کرد.
عیسیزاده همچنین با اشاره به رشادتهای نیروهای مسلح در دفاع از امنیت و منافع ملی گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، بهویژه سپاه پاسداران، در جریان تجاوز ۱۲روزه رژیم صهیونیستی عملکردی درخشان از خود نشان دادند که مایه افتخار ملت ایران است.
وی در پایان ضمن تبریک ارتقاء درجه سردار نوروزی، از همکاری و همدلی ایشان با مجموعه صدا و سیمای مهاباد قدردانی کرد.
در ادامه نشست، سردار سرتیپ دوم اکبر نوروزی نیز با تقدیر از تلاشهای رسانه ملی گفت: اقدامات جسورانه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲روزه، گامی ارزشمند در اعتلای گفتمان مقاومت و پاسداشت هویت ملی و دینی ایرانیان بود. رسانه ملی در مسیر بیان حق، حقیقت و امیدآفرینی بهخوبی رسالت خود را انجام داده است.
همچنین ابراهیمی، رئیس دادسرای نظامی مهاباد، در این نشست با قدردانی از عملکرد حرفهای رسانه ملی اظهار کرد: صدا و سیمای مهاباد در خط مقدم جنگ رسانهای قرار دارد و با انعکاس هنرمندانه خدمات نظام، نقش مهمی در خنثیسازی توطئههای دشمنان و تقویت وحدت ایفا میکند