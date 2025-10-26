به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حسین پناهی، مسئول یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان آمل، از اجرای حکم رفع تصرف بیش از ۵ هزار مترمربع از اراضی ملی در روستای لارین منطقه امیری لاریجان خبر داد.

وی افزود: مأموران منابع طبیعی شهرستان آمل در حال اجرای حکم دادگاه لاریجان بودند که متصرفان با درگیری فیزیکی مانع اجرای کامل حکم شدند.

پناهی تصریح کرد: با این وجود، مأموران با تخریب دیوار باغ، موفق به آزادسازی حدود ۲ هزار متر از اراضی تصرف‌شده شدند.

مسئول یگان حفاظت منابع طبیعی آمل در پایان یادآور شد: اجرای کامل حکم در بخش قلع و قمع درختان و یک واحد مسکونی، با دادن فرصت سه روزه به متصرفان برای تخلیه اسباب‌منزل به آینده موکول شده است.