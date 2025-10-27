پخش زنده
امروز: -
مدیر امور آب بروجرد از انسداد دو حلقه چاه و قطع برق هشت حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛حمزه حسنوندگفت:با هدف حفاظت از منابع آب استان و با دستور مقام قضایی، دو حلقه چاه غیرمجاز محفوره در روستای ملمیجان شهرستان بروجرد پر و مسلوب المنفعه شد.
مدیر امور آب شهرستان بروجرد افزود: همچنین برق هشت حلقه چاه متخلف که مبادرت به کشت محصولات آبدوست و انتقال آب به زمین های خارج از محدوده مجاز کرده بودند شناسایی و پس از قطع برق، ملزومات و منصوبات آنان جمعآوری شد .
وی گفت: متخلفان با تشکیل پرونده برای رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شدند.