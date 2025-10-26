رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد واشنگتن نقش مهمی در پایان دادن به درگیری‌های جهانی از جمله جنگ غزه داشته و گفت: «خاورمیانه پس از سه‌هزار سال به صلحی پایدار و ابدی خواهد رسید.»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از خبرگزاری برناما، دونالد ترامپ در سیزدهمین نشست سران آسه‌آن و آمریکا در کوالالامپور، اظهار داشت: واشنگتن به پیشبرد منطقه‌ای آزاد، باز و شکوفا در حوزه هند-آرام متعهد است و تمایل به گسترش روابط با کشورهای جنوب شرق آسیا در زمینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و امنیت منطقه‌ای دارد.

وی افزود: «پیام من به ملت‌های جنوب شرق آسیا این است که آمریکا صددرصد در کنار شماست و قصد داریم برای نسل‌های آینده، شریکی قوی و دوستی پایدار باشیم.»

ترامپ با اشاره به عملکرد دولت خود مدعی شد که قدرت و جایگاه جهانی آمریکا احیا شده و واشنگتن اکنون در دوره‌ای از موفقیت اقتصادی بی‌سابقه و تعامل جهانی گسترده قرار دارد.

رئیس‌جمهوری آمریکا با بیان اینکه «یک سال پیش در موقعیتی متفاوت بودیم ولی اکنون در بهترین وضعیت ممکن قرار داریم و واقعا می‌توان گفت این عصر طلایی آمریکاست»، تاکید کرد که ایالات متحده و شرکای آن در منطقه هند و اقیانوس آرام آماده‌اند تا شکوفایی بی‌سابقه‌ای برای کشورهای دو سوی اقیانوس آرام رقم بزنند و فرصت‌های تازه‌ای برای مردم این کشورها ایجاد کنند.

وی همچنین از پیشرفت توافق‌های تجاری آمریکا در حوزه هند و اقیانوس آرام با کشورهای کامبوج، ژاپن و کره‌جنوبی یاد کرد و گفت واشنگتن مشتاق توسعه همکاری‌ها در زمینه‌های انرژی، فناوری، هوش مصنوعی، مواد معدنی راهبردی و سایر صنایع نوظهور است.

ترامپ در پایان از نقش و حمایت مالزی، برونئی و پرابوو سوبیانتو رئیس‌جمهور اندونزی در تلاش‌های صلح در آسیای غربی قدردانی کرد و گفت: «خاورمیانه پس از سه هزار سال به صلح خواهد رسید؛ این صلحی پایدار و ماندگار است.»

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا برای نخستین بار از زمان بازگشت به قدرت، روز یکشنبه وارد آسیای جنوب شرقی شد؛ سفری سه‌مرحله‌ای شامل مالزی، ژاپن و کره جنوبی که انتظار می‌رود با دیداری با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین به اوج خود برسد، در حالی که تنش‌ها میان دو اقتصاد بزرگ جهان رو به افزایش است.