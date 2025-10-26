فرماندار ورزقان گفت:۲۷ مدرسه با ۱۳۵ کلاس درس در روستاها و شهر ورزقان و خاروانا در حال احداث است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،صادق میکائیلی در مراسم افتتاح مدرسه سه کلاسه روستای آقابابا سنگ گفت: ۲۷ مدرسه با ۱۳۵ کلاس درس در روستاها و شهر ورزقان و خاروانا با هزینه ۴۰۰ میلیارد تومان توسط خیرین و پیمانکاران شرکتهای معدنی فعال در شهرستان ورزقان در حال احداث است و سال آینده این کلاسهای درس به فضای آموزشی شهرستان ورزقان اضافه خواهند شد و دیگر مشکلی در امر فضای آموزشی در این شهرستان نخواهیم داشت.
گفتنی است مدرسه سه کلاسه روستای آقابابا سنگ با هزینه ۶ میلیارد تومان افتتاح شد.