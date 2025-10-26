پخش زنده
امروز: -
تیم اسلحه سابر ایران در رقابتهای شمشیربازی کمتر از ۲۳ سال قهرمانی آسیا با کسب نشان برنز به کار خود پایان داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات قهرمانی کمتر از ۲۳ سال آسیا در شهر کوالالامپور مالزی برگزار می شود و در بخش تیمی سابر پسران، تیم کشورمان در نخستین دیدار خود با نتیجه ۴۵ بر ۳۴ از سد تیم فیلیپین گذشت و به مرحله نیمهنهایی راه یافت تا نشان برنز خود را قطعی کند.
شاگردان محمد رهبری در این مرحله با تیم قدرتمند هنگکنگ بازی داشتند و با قبول شکست ۴۵ بر ۳۶ از راهیابی به فینال بازماندند و به نشان برنز دست یافتند.
به این ترتیب کار تیم سابر ایران در این رقابتها با کسب نشان برنز بخش تیمی به پایان رسید.
نیما آقایی، طاها کارگرپور، محمد مهدی شاکر و پارسا پورسلمان اعضای تیم سابر کمتر از ۲۳ سال کشورمان را تشکیل میدهند.
هدایت این تیم بر عهده محمد رهبری است.