

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات قهرمانی کمتر از ۲۳ سال آسیا در شهر کوالالامپور مالزی برگزار می شود و در بخش تیمی سابر پسران، تیم کشورمان در نخستین دیدار خود با نتیجه ۴۵ بر ۳۴ از سد تیم فیلیپین گذشت و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت تا نشان برنز خود را قطعی کند.

شاگردان محمد رهبری در این مرحله با تیم قدرتمند هنگ‌کنگ بازی داشتند و با قبول شکست ۴۵ بر ۳۶ از راهیابی به فینال بازماندند و به نشان برنز دست یافتند.

به این ترتیب کار تیم سابر ایران در این رقابت‌ها با کسب نشان برنز بخش تیمی به پایان رسید.

نیما آقایی، طا‌ها کارگرپور، محمد مهدی شاکر و پارسا پورسلمان اعضای تیم سابر کمتر از ۲۳ سال کشورمان را تشکیل می‌دهند.

هدایت این تیم بر عهده محمد رهبری است.