تلفیق سبک سنتی و مدرن در آثار خوشنویسی استاد بردخونی
استاد اصغر بردخونی از خوشنویسان پیشکسوت استان بوشهر است که از سی سال پیش تا کنون میراث فرهنگی کشورش را پاس داشته است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، این هنرمند از جوانی دل در گرو خوشنویسی داشته و در روزگار غریب با این هنر، به کلمات جان میبخشد.
تلفیق سبک سنتی و مدرن مانند خوشنویسی با نقاشی و پتینه را میتوان در آثار استاد بردخونی دید.
وی مدرک فوق ممتاز نستعلیق و شکسته دارد که در ۶۰ نمایشگاه گروهی و انفرادی شرکت کرده است.
زیبایی خط استاد بردخونی زمانی که با اشعار شاعرانی، چون حافظ، سعدی، مولانا و خیام ترکیب میشود، دو چندان خواهد شد.
استاد بردخونی متولد ۱۳۵۱ است.