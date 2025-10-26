پخش زنده
خانه قرآن و عترت نورالبیان زندان مرکزی در شهرستان باوی راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان باوی گفت: این مرکز با هدف ارتقای فعالیتهای فرهنگی و مذهبی و گسترش آموزشهای قرآنی ویژه مددجویان این ندامتگاه راه اندازی شده است.
حجت الاسلام فدیعلی با اشاره به اینکه خانه قرآن و عترت نورالبیان زندان مرکزی با مجوز رسمی از اداره تبلیغات اسلامی شهرستان باوی و دارالقرآن الکریم استان خوزستان تشکیل شده است، ادامه داد: توسعه برنامههای فرهنگی و مذهبی، آموزشهای قرآنی و تعمیق ارزشهای دینی در میان مددجویان از دیگر اهداف راه اندازی این خانه قرآنی است.