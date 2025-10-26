آغاز انعقاد قرارداد طرح جوانی جمعیت در گچساران و دهدشت
سرپرست معاونت املاک و حقوقی ادارهکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد گفت: با انجام امتیازبندی و قرعهکشی میان متقاضیان، روند واگذاری زمین برای بیش از ۸۰۰ زوج جوان وارد فاز اجرایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، شهرام فرهادی افزود: با توجه به سیاستهای حمایتی وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پس از انجام مراحل ثبتنام، امتیازبندی و قرعهکشی قطعات تخصیصی، عملیات واگذاری اراضی در شهرهای گچساران و دهدشت وارد مرحله انعقاد قرارداد شد.
وی افزود: قرعهکشی قطعات با حضور نهادهای نظارتی و بر اساس اولویتبندی متقاضیان انجام گرفت و در این مرحله برای افراد دارای اولویت، پیامک دعوت به عقد قرارداد ارسال شده است.
فرهادی تصریح کرد: در روزهای آتی با حضور متقاضیان و امضای قراردادها، فرآیند رسمی واگذاری اراضی طرح جوانی جمعیت در این دو شهر آغاز خواهد شد و سایر متقاضیان نیز در مراحل بعدی مطابق با اولویتبندی اعلامشده، در فرآیند عقد قرارداد قرار خواهند گرفت.
سرپرست معاونت املاک و حقوقی ادارهکل راه و شهرسازی استان در پایان تأکید کرد: تمامی مراحل اجرای طرح جوانی جمعیت با شفافیت کامل و نظارت دقیق دستگاههای نظارتی انجام میشود تا روند واگذاری اراضی به شکل عادلانه و قانونی پیش رود.