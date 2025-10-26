پخش زنده
ترانس مصرف داخلی واحد یک نیروگاه اول سد دز با هدف افزایش پایداری بهرهبرداری تعویض شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر بهینهسازی سد و نیروگاه دز در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برقآبی خوزستان گفت: با اجرای طرح بهینهسازی واحد شماره یک نیروگاه دز و افزایش ظرفیت تولید آن از ۶۵ به ۹۰ مگاوات، ضرورت ارتقای توان ترانس مصرف داخلی برای تأمین پایدار برق تجهیزات کمکی نیروگاه مورد توجه قرار گرفت.
پویان افزود: نیروگاه اول سد دز دارای دو ترانس مصرف داخلی است؛ یکی برای واحدهای یک و دو و دیگری برای واحدهای سه و چهار مورد استفاده قرار میگیرد. بهدلیل قدمت و محدودیت توان، ترانس مربوط به واحدهای یک و دو از مدار خارج و عملیات تعویض آن آغاز شد.
مدیر بهینهسازی سد و نیروگاه دز در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاههای برقآبی خوزستان اظهار کرد: در این پروژه، ترانس جدید با ظرفیت ۱۶۰۰ کیلوولتآمپر جایگزین ترانس پیشین با ظرفیت ۱۲۵۰ کیلوولتآمپر شد که علاوه بر افزایش توان، از نظر راندمان، سیستم خنککاری و حفاظت الکتریکی نیز عملکرد بهتری دارد.
پویان خاطر نشان کرد: به موازات این عملیات، اصلاح باسداکت سطح MV، تعویض کابلهای سمت LV، بازبینی سینیکابلها، و نصب رله حفاظتی جدید برای ترانس بهینهشده نیز به اجرا درآمد تا قابلیت اطمینان و پایداری بهرهبرداری بهطور چشمگیر افزایش یابد.