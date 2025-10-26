به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت خواف، در این باره گفت: پس از دریافت گزارش‌ های مردمی و انجام بازرسی‌ های میدانی توسط تیم‌ های نظارتی، تخلفات این واحد نانوایی از جمله کم‌ فروشی، تعطیلی غیرمجاز و عرضه خارج از شبکه آرد محرز شد.

داود نعمائی افزود: با توجه به تکرار تخلفات و بی‌ توجهی به اخطار‌های صادرشده، موضوع در کارگروه آرد و نان شهرستان مطرح و در نهایت با تصمیم کمیسیون نظارت شهرستان خواف، مجوز فعالیت نانوایی متخلف ابطال شد.

وی ادامه داد: نظارت بر عملکرد نانوایی‌ ها با هدف صیانت از حقوق شهروندان و ارتقای کیفیت نان مصرفی مردم با جدیت ادامه دارد.