مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان گفت: ۵۴۱ نفر نیروی راهدار در ۳۵ راهدارخانه و ۴۵ گردنه برف‌گیر استان آماده خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید پرورشی خرم افزود: با توجه به شرایط جغرافیایی و کوهستانی استان، هرساله از اواسط آبان‌ماه شاهد نخستین بارش برف پاییزی در ارتفاعات به‌ویژه محور‌های کوهستانی هستیم و بر همین اساس این اداره‌کل از هم‌اکنون آمادگی کامل برای مقابله با شرایط بحرانی زمستان را دارد.

او تصریح کرد: در راستای کنترل سیلاب‌های احتمالی و حفظ ایمنی محور‌های ارتباطی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۸۶۸ دستگاه پل و آبرو لایروبی و حدود ۱۸۰۰ کیلومتر شیار و قنو در حاشیه راه‌ها تنظیم و احداث شده است تا آب‌های سطحی به‌صورت اصولی هدایت شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان با اشاره به ذخیره‌سازی ۷۵ هزار تن شن و نمک در ۳۵ راهدارخانه فعال استان گفت: همدان دارای ۴۵ گردنه برف‌گیر است.

حمید پرورشی خرم همچنین از هماهنگی با دهیاران روستا‌های دارای گردنه برای تجهیز تراکتور‌ها به تیغه برف‌روب خبر داد و افزود: این اقدام به‌منظور تسریع در بازگشایی راه‌های روستایی و تسهیل تردد ساکنان مناطق برف‌گیر انجام شده است.