بررسی آخرین نقشههای هواشناسی بیانگر بارشهای خفیف و پراکنده در شمال و وزش بادو کاهش کیفیت هوا در جنوب آذربایجان غربی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ براساس بررسی آخرین نقشههای هواشناسی با گذر امواج کم دامنه تراز میانی جو از نواحی شمالی استان سبب رشد ابر در ساعات بعد از ظهر و بارشهای خفیف و پراکنده طی امروز در نواحی مذکور خواهد شد.
همچنین در نواحی جنوبی بر سرعت وزش باد افزوده شده به نحوی که در برخی ساعات وزش باد شدید سبب ایجاد گرد و خاک محلی و کاهش کیفیت هوا در این مناطق خواهد شد.
از لحاظ دمایی تا چند روز آینده تغییرات محسوسی متصور نمیباشد.