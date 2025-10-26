به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ براساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی با گذر امواج کم دامنه تراز میانی جو از نواحی شمالی استان سبب رشد ابر در ساعات بعد از ظهر و بارش‌های خفیف و پراکنده طی امروز در نواحی مذکور خواهد شد.

همچنین در نواحی جنوبی بر سرعت وزش باد افزوده شده به نحوی که در برخی ساعات وزش باد شدید سبب ایجاد گرد و خاک محلی و کاهش کیفیت هوا در این مناطق خواهد شد.

از لحاظ دمایی تا چند روز آینده تغییرات محسوسی متصور نمی‌باشد.