نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ایجرود با همکاری همیاران محلی و مأموران یگان استان زنجان، طی عملیاتی منسجم و برنامهریزیشده موفق شدند دوتیم صیاد غیرمجاز ماهر و غیر بومی که از استانهای مجاور وارد منطقه شده بودند، را دستگیر کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ایجرود، گفت: براساس گزارش اولیه همیاران محیطزیست، این افراد با دو دستگاه قایق تیوبی دستساز و در پوشش شب اقدام به تورریزی در سطح دریاچه شهرستان کرده بودند.
امیر حسین کاظمی افزود: مأموران پس از دریافت گزارش و رصد دقیق محل فعالیت، از یک روز قبل برنامه کمین، تامین و مراقبت نامحسوس را آغاز کرده و در تاریکی شب، پس از حدود شش ساعت پایش مستمر، در اقدامی غافلگیرانه و هماهنگ با نیروهای کمکی از مرکز استان و شهرستان خدابنده، متخلفان را به همراه ادوات کامل صید غیرمجاز و دو دستگاه خودروی همراه در محل عملیات دستگیر کردند.
کاظمی ادامه داد: با توجه به تاریکی شب و بهمنظور شناسایی دقیق ادوات صید، مأموران محیطزیست در صبح روز بعد اقدام به جمعآوری تورها و ماهیهای صیدشده کردند. متخلفان نیز در ساعت سه بامداد با دستور قضایی به نیروی انتظامی تحویل داده شدند و خودروهای توقیفی به پارکینگ منتقل شد. هماکنون پرونده قضایی مربوط به این تخلف در دست بررسی و پیگیری قانونی است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ایجرود، ضمن قدردانی از تلاش فرمانده یگان حفاظت محیطزیست استان زنجان، همیاران و همکاران شهرستان خدابنده تأکید کرد: گشت و پایش مناطق مختلف شهرستان ایجرود به صورت شبانهروزی ادامه دارد و با هرگونه صید و شکار غیرمجاز برابر قانون برخورد خواهد شد.
وی همچنین از مردم و دوستداران محیطزیست خواست همچون گذشته حافظ طبیعت باشند و هرگونه اخبار و اطلاعات زیستمحیطی را از طریق شماره تلفن ۱۵۴۰ که بهصورت شبانهروزی فعال است، در اختیار یگان حفاظت قرار دهند.