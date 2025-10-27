مدیرکل آموزش و پرورش گیلان گفت: ۱۴ دانش آموز دختر عشایر استان در این سفر، صنایع دستی تولیدی خود را در نمایشگاهی در مشهد به نمایش می‌گذارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرگس دستیار گفت: کاروان ۱۴ نفره از دانش‌آموزان دختر عشایری گیلان همزمان با دیگر استان‌ها برای شرکت در اردوی ملی دانش آموزی، راهی مشهد مقدس شدند.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مراسم رسمی افتتاحیه اردو و آغاز بکار نمایشگاه صنایع دستی دانش‌آموزان عشایری امروز پنجم آبان با حضور مسئولان در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان گفت: این دانش‌آموزان دختر پایه دوازدهم که زیارت اولی هستند، با هدف تقویت انسجام ملی، ارتقاء مهارت‌های اجتماعی و فرهنگی و همچنین بهره‌مندی از فضای معنوی آستان قدس رضوی عازم این شهر مقدس شدند.